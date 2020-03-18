В СНГ помогут инвестиционным проектам в Кыргызстане

В рамках СНГ и ШОС будет оказано содействие ряду важных для всего евразийского пространства межгосударственных проектов. В их числе – строительство транснациональной железнодорожной магистрали Узбекистан – Кыргызстан – Китай, освоение энергетического и горнорудного потенциала Кыргызстана.

Об этом было заявлено на состоявшемся в Москве Международном экономическом форуме "СНГ+МИР", участие в котором приняли и представители бизнес-сообщества Кыргызстана. Материалы форума, прошедшего буквально накануне запрета в России массовых мероприятий в связи с распространением коронавируса, сейчас обрабатываются. И, как сообщили в оргкомитете, уже в ближайшее время будут разосланы в страны-партнеры.

Главными целями форума было названо укрепление взаимовыгодного партнерства между государствами СНГ, их бизнес-сообществами, между бизнесом и властью, расширение многостороннего конструктивного диалога во имя мира и прогресса. Актуальные задачи обсудили руководители и представители госструктур стран Содружества, реального сектора экономики, отраслевых, банковских объединений, союзов и ассоциаций туриндустрии, ИТ – компаний, экспертов из ближнего и дальнего зарубежья.

В их числе - председатель Исполнительного комитета, исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев, председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович, генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества Владимир Норов, председатель правления Евразийского банка развития Андрей Бельянинов, заместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук, замминистра иностранных дел РФ Александр Панкин, президент Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин, первый заместитель генерального директора ОАО "Российские железные дороги" Сергей Павлов и другие авторитетные руководители.

Одним из лейтмотивов форума стала необходимость сближения интеграционных потенциалов СНГ, ШОС и ЕАЭС, объединения усилий для решения приоритетных задач в различных сферах. К таким задачам отнесен ряд инвестиционных проектов, в числе которых – строительство железной дороги Узбекистан – Кыргызстан – Китай, модернизация действующих и создание новых транспортных коридоров, освоение недр, в том числе запасов золота в Кыргызстане, комплексное использование энергоресурсов, которыми также обладает и Кыргызстан, многое другое.

Перспективы взаимодействия были обсуждены в рамках работавших в рамках форума специальных сессиях "Развитие международного сотрудничества в области здравоохранения", "Цифровые технологии и финансовые инструменты для эффективной реализации высокотехнологических проектов", "Своевременные тенденции развития ТЭК в мировой экономике" и тематических секциях "Сетевые платформы международной кооперации в промышленности стран СНГ", "Обеспечение и укрепление финансовой стабильности", "Инновации в интеграции", на диалоговой площадке "Территория развития бизнеса: презентация возможностей".

- Кыргызстан является членом и СНГ, и ЕАЭС и ШОС. И заинтересован в успешной реализации всех перечисленных и ряда других проектов, учитывающих потребности как самой республики, так всех трех межгосударственных объединений. Надеемся, что договоренности, достигнутые на форуме, придадут новые импульсы воплощению в жизнь, с участием и кыргызской стороны, этих совместных инициатив, - говорит генеральный директор Ассоциации Деловой центр экономического развития СНГ Владимир Савченко.