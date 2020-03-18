ЧС: Сузакский район Кыргызстана временно закрыт для въезда и выезда (видео)

В Сузакском районе Джалал-Абадской области, по распоряжению местных властей, введен режим чрезвычайной ситуации. Согласно распоряжению акима, в районе временно закрыты дороги и другие пути сообщения.

На период действия ЧС введены следующие меры:

усиление охраны общественного порядка, охраны особо важных государственных и стратегических объектов, а также объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения и функционирование транспорта; приостановка деятельности объектов с массовым скоплением людей; ограничение на въезд на территорию Сузакского района, а также на выезд с территории района всеми видами транспорта, за исключением членов районного штаба.

Напомним, сегодня в Сузакском районе Джалал-Абадской области зарегистрированы три случая заражения коронавирусом.