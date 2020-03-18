Финпол КР напоминает, медицинские маски должны стоить не более 10 сомов

ГСБЭП рассказали о выявленных фактах спекуляции на стоимости медицинских масок.

17 марта текущего года во исполнения распоряжения правительства КР за №76 от 10 марта 2020 года сотрудниками ГСБЭП был осуществлен выезд по нескольким аптекам города Бишкек в отношении которых, поступали жалобы со стороны населения по факту завышения стоимости на медицинские маски и антисептические средства.

Так, сотрудниками ГСБЭП был осуществлен контрольный закуп в следующих аптеках:

В аптеке расположенной в районе "Восток 5" приобретено 10 медицинских масок по цене - 25 сом за 1 единицу, когда как, согласно вышеупомянутому распоряжению розничная стоимость медицинской маски должна быть не более 10 сомов и отпускаться не более 3 штук в одни руки;

В аптеке, расположенной на улице Киевская, приобретено более 60 масок по цене 15 сомов за 1 единицу;

В аптеке, расположенной по улице Токтогула, приобретено 16 медицинских масок по цене - 50 сом за 1 единицу;

В аптеке Т., расположенной по пр. Чуй приобретено 350 медицинских масок по цене - 20 сом за 1 единицу;

В аптеке А., расположенной по улице Курманжан-Датка, приобретено 19 масок по цене 18 сомов за 1 единицу, кроме того в этой же аптеке был приобретен антисептик стоимостью 165 сомов, ранее который стоил значительно меньше;

В аптеке Р., расположенной по улице Тыналиева, приобретено 20 масок по цене 25 сомов за 1 единицу.

Данные факты зарегистрированы в Едином реестре преступлений и проступков по статье 216 (монополистические действия и ограничение конкуренции) Уголовного кодекса Кыргызской Республики. В настоящее время по указанным фактам проводится досудебное производство.

В настоящее время со стороны ГСБЭП при ПКР предпринимаются активные меры направленные на недопущение искусственного завышения цен на на социально-значимые группы товаров.

Ели вы обладаете, какой либо-либо информацией или стали свидетелем монопольно завышенных цен на социально-значимые товары просим вас обращаться в ГСБЭП.

Центральный аппарат ГСБЭП. Адрес: г. Бишкек, пр. Манаса 101/1, а также для устных обращений, телефон горячей линии 1955, телефон Дежурной части ГСБЭП (0312) 323 091, 323 707.

Управление ГСБЭП при ПКР по городу Бишкек. Адрес:20055, Кыргызская Республика, г. Бишкек, Пр. Манаса 101/1, телефон: 0312 543980,0312 54 17 12.