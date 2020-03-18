Коронавирус открывает для Кыргызстана новые перспективы в бизнесе, финансовой части и госуправлении. Тот факт, что эпидемия объединила не только весь Китай, но также и другие страны говорит о многом. Об этом редакции VB.KG заявил председатель ОО "Всемирная лига граждан и гражданских объединений" Болот Батилов.

По его словам, на сегодняшний день благодаря коронавирусу в Кыргызстане заработали общественно-государственные комиссии.

- Как вы сами видите сегодня идут совместные рейды по рынкам. Что примечательно, год назад мы писали, что продовольственная безопасность должна регулироваться госорганами. Многие чиновники тогда, которые имели финансовые выгоды на рынках, ссылались на мораторий по проверке предпринимателей. И что удивительно, на тот момент Госантимонополия, Минэкономики, Минздрав утверждали в один голос, что ответственность за продовольственную безопасность возлагается на самих предпринимателей. Таким образом мы имеем на сегодняшний тот факт, что государство и общество, как оказалось, не контролируют продовольственную безопасность. Но благодаря короновирусу ситуация стала меняться, - сказал он.