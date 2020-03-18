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"Кыргыз почтасы" приостанавливает почтовые отправления

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- Екатерина Улитина
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"Кыргыз почтасы" приостанавливает все виды почтовых отправлений в 40 государств. Об этом сообщает пресс-служба ГРС.

Данная мера введена в связи со сложившейся ситуацией в мире по коронавирусу.

Ведомство отмечает, что обмен почтовыми сообщениями между назначенными операторами Кыргызской Республики и другими стран-членами Всемирного почтового союза осуществляются через Республику Казахстан, Узбекскую Республику и Российскую Федерацию.

В связи со вспышкой коронавируса, Почтовая Администрация Китайской Народной Республики отменила все пути почтового обмена между Китаем и Казахстаном. Узбекская сторона сообщила об отмене всех рейсов по международным направлениям в страны Содружества независимых стран и Дальнего Зарубежья.

Помимо этого, с 17 марта 2020 года отменены рейсы ПАО "Аэрофлот – Российские авиалинии" в Италию, Литву, Польшу, Монголию, Швейцарию, Австрию и Чехию.


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URL: https://www.vb.kg/386258
Теги:
ГРС, Кыргызпочтасы, Кыргызстан, коронавирус
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