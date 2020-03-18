Погода
$ 69.83 - 69.89
€ 78.10 - 78.95

На КПП "Ак-Тилек" в очереди на проезд стоят более 90 фур

117  0
- Виктория Гунгер
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

На пункте пропуска "Ак-Тилек-автодорожный"-"Карасу" на кыргызско-казахском контрольно-пропускном пункте скопилось более 90 большегрузов. Об этом VB.KG сообщили в Государственной пограничной службе.

- На 12.00 дня 18 марта в очереди на прохождение границы стоят более 90 грузовых автомашин. Согласно договоренностям, через КПП проезжают только водителей фур, грузы и грузовые авто. Больше никого через границу не пропускают. Идут фуры в КР и со стороны Казахстана. Обстановка на пунктах пропусков стабильная, - заверили в Погранслужбе.

Стоит напомнить, что согласно новым договоренностям с Казахстаном проезд грузового автотранспорта будет производиться на двух автомобильных пунктах пропуска: "Карасу" – "Ак-Тилек", "Айша-Биби" – "Чон-Капка". Для иностранных граждан въезд на территорию сопредельного государства приостановлен в связи с опасностью распространения коронавируса.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/386262
Теги:
граница, грузоперевозки, Казахстан, пробки, транспорт, эпидемия, Кыргызстан, экономика, коронавирус
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  