На КПП "Ак-Тилек" в очереди на проезд стоят более 90 фур

На пункте пропуска "Ак-Тилек-автодорожный"-"Карасу" на кыргызско-казахском контрольно-пропускном пункте скопилось более 90 большегрузов. Об этом VB.KG сообщили в Государственной пограничной службе.

- На 12.00 дня 18 марта в очереди на прохождение границы стоят более 90 грузовых автомашин. Согласно договоренностям, через КПП проезжают только водителей фур, грузы и грузовые авто. Больше никого через границу не пропускают. Идут фуры в КР и со стороны Казахстана. Обстановка на пунктах пропусков стабильная, - заверили в Погранслужбе.

Стоит напомнить, что согласно новым договоренностям с Казахстаном проезд грузового автотранспорта будет производиться на двух автомобильных пунктах пропуска: "Карасу" – "Ак-Тилек", "Айша-Биби" – "Чон-Капка". Для иностранных граждан въезд на территорию сопредельного государства приостановлен в связи с опасностью распространения коронавируса.