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В Минэкономики КР для предпринимателей создан сall-центр

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- Оксана Гут
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Для оперативного принятия субъектов предпринимательства в Министерстве экономики Кыргызской Республики создан сall-центр. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Такое решение принято в связи с рисками возникновения негативных экономических последствий в республике, в том числе проблем при осуществлении предпринимательской деятельности, связанных со вспышкой в мире коронавирусной инфекции COVID-19.

Для получения более подробной информации необходимо позвонить в call-центр по номеру +996 312 620319, Whats app 0555774405.

Также параллельно по электронному адресу: info@mineconom.gov.kg, можно направить вопросы в письменном виде.


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URL: https://www.vb.kg/386263
Теги:
бизнес, налоги, Кыргызстан, коронавирус, карантин, Минэкономики
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