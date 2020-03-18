В Минэкономики КР для предпринимателей создан сall-центр

Для оперативного принятия субъектов предпринимательства в Министерстве экономики Кыргызской Республики создан сall-центр. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Такое решение принято в связи с рисками возникновения негативных экономических последствий в республике, в том числе проблем при осуществлении предпринимательской деятельности, связанных со вспышкой в мире коронавирусной инфекции COVID-19.

Для получения более подробной информации необходимо позвонить в call-центр по номеру +996 312 620319, Whats app 0555774405.

Также параллельно по электронному адресу: info@mineconom.gov.kg, можно направить вопросы в письменном виде.