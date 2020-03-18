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Найдены все пассажиры, летевшие одним рейсом с заразившимися коронавирусом

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- Екатерина Улитина
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Найдены все пассажиры, летевшие одним рейсом из Саудовской Аравии вместе с заразившимися коронавирусом кыргызстанцами. Об этом на брифинге в правительстве заявил заместитель министра здравоохранения Толо Исаков.

По его словам, все 135 пассажиров, возвращающиеся одним рейсом из Саудовской найдены и помещены в карантин. С этими людьми контактировали более тысячи человек.

- Сегодня более 300 человек, которые тесно контактировали с пассажирами того рейса, госпитализированы. Остальные 75% находятся под домашним карантином, - рассказал Толо Исаков.

Продолжается работа по установлению остальных людей, контактирующих с больными или посетивших в последние недели Саудовскую Аравию.

Напомним, сегодня министр здравоохранения Космосбек Чолпонбаев сообщил, что в Сузакском районе Джалал-Абадской области выявлены трое больных коронавирусом. Все трое совершали малый хадж в Саудовской Аравии. Они вернулись в Кыргрызстан 12 марта. Из135 пассажиров, находившихся на борту, в карантине находятся 90.


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URL: https://www.vb.kg/386264
Теги:
Минздрав, Саудовская Аравия, Кыргызстан, коронавирус, Толо Исаков
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