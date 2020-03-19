Адвокат просит освободить заключенных из-за коронавируса. Реакция ГСИН

Колонии и СИЗО будут временно закрыты для посетителей. Кроме того, будет ограничена передача спецконтингенту некоторых продуктов питания. Об этом сообщает пресс-служба ГСИН.

"В целях пресечения завоза и недопущения дальнейшего распространения короновируса, введены временные ограничения приема и выдачи спецконтингенту скоропортящихся продуктов питания, а также временный запрет на посещения осужденных и подследственных лиц, в том числе на краткосрочные и длительные свидания, за исключением следственных и других уголовно-процессуальных действий", - об этом сообщает пресс-служба ГСИН.

В настоящее время на местах проводятся информационно-разъяснительные работы среди спецконтингента по профилактике заражения коронавирусной инфекцией.

В помещениях учреждений устанавливаются санитайзеры и очистители воздуха, сотрудники и посетители обеспечены дезинфицирующими средствами, а также медицинскими масками.

В настоящее время в учреждениях ГСИН запасы продуктов питания, медикаментов и других препаратов первой необходимости имеются в достаточном количестве.

Ранее, адвокат Замир Жоошев заявил, что для недопущения распространения коронавируса в следственных изоляторах, необходимо отпустить часть подследственных под домашний арест, а также как можно скорее провести амнистию для осужденных.