Какое наказание ждет тех, кто нарушил карантин? Ответ Генпрокуратуры КР

Накануне, 18 марта, президент Сооронбай Жээнбеков заявил, что попытки нарушить условия карантина и обсервации будут жестко пресекаться.

В Генеральной прокуратуре пояснили, что те, кто не соблюдает санитарно-эпидемиологические требования могут быть привлечены к ответственности по статье Уголовного кодекса 280. Эта статья применяется в случае, если нарушение правил повлекло массовое заражение. Нарушителю грозит штраф от 180 до 220 тысяч сомов, либо лишение свободы от 2,5 до 5 лет.

Если нарушение не повлекло тяжких последствий, применяется статья 127 Кодекса о проступках. Эта статья предусматривает штраф от 30 до 60 тысяч сомов, а также запрет заниматься определенной должностью.

В Генеральной прокуратуре отмечают, что в настоящее время в ЕРПП зарегистрирован один случай уклонения от карантина. Иностранный гражданин отказывался пройти обследование на выявление коронавируса. Ведется расследование.

Кроме того, зарегистрировано 19 досудебных производств и 9 проступков в отношении предпринимателей, которые допустили необоснованное завышение стоимости товаров, два расследования ведется по распространению заведомо ложной информации.