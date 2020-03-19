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Какое наказание ждет тех, кто нарушил карантин? Ответ Генпрокуратуры КР

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- Екатерина Улитина
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Накануне, 18 марта, президент Сооронбай Жээнбеков заявил, что попытки нарушить условия карантина и обсервации будут жестко пресекаться.

В Генеральной прокуратуре пояснили, что те, кто не соблюдает санитарно-эпидемиологические требования могут быть привлечены к ответственности по статье Уголовного кодекса 280. Эта статья применяется в случае, если нарушение правил повлекло массовое заражение. Нарушителю грозит штраф от 180 до 220 тысяч сомов, либо лишение свободы от 2,5 до 5 лет.

Если нарушение не повлекло тяжких последствий, применяется статья 127 Кодекса о проступках. Эта статья предусматривает штраф от 30 до 60 тысяч сомов, а также запрет заниматься определенной должностью.

В Генеральной прокуратуре отмечают, что в настоящее время в ЕРПП зарегистрирован один случай уклонения от карантина. Иностранный гражданин отказывался пройти обследование на выявление коронавируса. Ведется расследование.

Кроме того, зарегистрировано 19 досудебных производств и 9 проступков в отношении предпринимателей, которые допустили необоснованное завышение стоимости товаров, два расследования ведется по распространению заведомо ложной информации.


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URL: https://www.vb.kg/386275
Теги:
Генеральная прокуратура, наказание, штраф, Уголовный кодекс, Кыргызстан, коронавирус, карантин
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