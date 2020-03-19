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На КПП "Ак-Тилек" растет километровая пробка

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- Виктория Гунгер
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На КПП "Кара-Суу - Ак-Тилек" на кыргызско-казахстанском участке госграницы наблюдается скопление грузовых фур. После того, как РК открыла проезд для грузов лишь через один пункт пропуска, ситуация ухудшилась. И это при том, что основная часть грузов идет транзитом через Казахстан в Россию. Очевидцами происходящего стала редакция VB.KG.

Сами водители большегрузов говорят, что стоят в очереди на прохождение границы вторые и третьи сутки. До 16 марта машины через границу и вовсе не пропускали.

Основные товары – лук, капуста, яблоки, сухофрукты. Особенно переживают водители за доставку капусты.

- Проезд лишь через один пункт пропуска осложняет ситуацию. К тому же, в ночное время еще холодно, поэтому приходится часто включать двигатель. Это в разы увеличивает расход топлива, износ мотора. В очереди стоят наши и казахи. С их стороны также въезжают фуры с грузом, но значительно меньше, чем с нашей, - пояснили дальнобойщики.

В среднем, как они уверяют, в течение часа через КПП пропускают около 8 фур. Это очень медленно. Раньше проходило в три раза больше.

Завидев корреспондентов VB.KG, к нам подошел мужчина. Он рассказал, что сам – гражданин Таджикистана. 15 марта он оставил свою машину с грузом в РК и поехал оформлять необходимые документы для провоза товара. Однако вчера выяснялось, что граница закрыта. В итоге он не может попасть ни к своей машине, ни к товару. Теперь границу закрыл еще и Кыргызстан. Такого форс-мажора у опытного дальнобойщика, как он признался, еще не было.

Напомним, в настоящее время через КПП "Ак-Тилек" пропускают лишь водителей большегрузов и грузы. Легковым авто и другим категориям транспорта проезд границы запрещен.


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URL: https://www.vb.kg/386287
Теги:
граница, грузоперевозки, Казахстан, пробки, эпидемия, Кыргызстан, коронавирус
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