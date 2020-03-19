Пейте водку и ешьте бешбармак - депутат Момбеков дал рецепт от коронавируса

Депутат ЖК Рыскелди Момбеков, выступая на заседании ЖК, где обсуждают ситуацию с коронавирусом попросил не паниковать и не превращать вопрос в политику.

Кыргызы сильны духом, у кыргызов сильный иммунитет. Думаете нас спасут китайские маски? Важно сейчас не поддаваться панике, сохранять хорошее настроение. Пейте водку Шаки (вероятно имеется в виду Шаршенбек Абдыкеримов основатель компании "Аю" - VB.KG) и ешьте кыргызский бешбармак, - сказал Рыскелди Момбеков.

Он попросил коллег не паниковать и не превращать вопрос коронавируса в политику.

Из-за пандемии в мире переносят даже Олимпийские игры и Чемпионаты мира, а местные выборы перенести не можем, - закончил он свою речь.

Напомним, накануне, 18 марта, в Кыргызстане были зарегистрированы первые три случая заражения коронавирусом. Медики рекомендубт всем гражданам КР соблюдать меры предосторожности: носить маски, чаще мыть руки, без необходимости не выходить из дома. В республике отменили все культурно-массовые мероприятия.