Строкова о COVID-19: Давайте быть на расстоянии, но помогать друг другу

Депутат Жогорку Кенеша, предложившая отправить в отставку министра здравоохранения Космосбека Чолпонбаева и вице-премьера Алтынай Омурбекову из-за допущения распространения COVID-19 в Кыргызстане, призвала общественность прежде всего акцентировать свое внимание на здоровье и человеческих отношениях.

Евгения Строкова отметила, что сейчас кыргызстанцам необходимо сплотиться и продемонстрировать свою гражданскую ответственность.

"Дано время нам всем задуматься, коронавирус - это тот колокольчик, который зазвенел и сказал, обратите внимание вообще на здоровье, на другие вирусы, которые у нас есть. Давайте быть на расстоянии, но не избегать друг друга, помогать тем людям, которые по какой-то причине не могут выйти на улицу, купить хлеба. Живя рядом, мы должны знать друг друга лучше. Не жалейте булки хлеба, спичек, соли, как это у нас было раньше принято. Сейчас по гостям не время приходить, но звонить друг другу узнавать, как дела и нужна ли помощь, необходимо. Узнать нужна ли помощь пожилым людям, хотя бы закинуть им единиц, что они могли поддерживать связь. Давайте не бояться друг друга, а принимать необходимые меры - в том числе отказаться на время от тоев. (...) Это будет хороший урок каждому из нас, чтобы стать более нравственным и относится к развитию страны более серьезно. И надо помнить, каким бы ты ни был миллионером, это тебя не защитит от вируса. Мы все равны! И давайте также равно друг к другу относится, кто бы в каком социальном положении не был", - обратилась парламентарий.