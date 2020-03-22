Посол Кыргызстана призвал соотечественников в РФ не поддаваться панике

В связи с угрозой распространения коронавируса к гражданам Кыргызстана в России обратился посол КР в РФ Аликбек Джекшенкулов. Он призвал их "не поддаваться панике, проявлять терпение и соблюдать российские законы, относится с уважением к общественному порядку и с почтением к русской культуре".

"В последние дни ко мне было много личных обращений от кыргызстанцев, работающих в разных городах России. Больше всего сейчас наших соотечественников беспокоит угроза распространения коронавируса. Этот вопрос является самым главным для президента Кыргызстана Сооронбая Жээнбекова, который поставил задачу принять все превентивные меры по защите населения от эпидемии перед правительством и Советом безопасности. Потому, что для нас в целом здоровье нации стоит на первом месте. Сейчас руководство Кыргызстана принимает все оперативные меры для предотвращения распространения вируса", - подчеркнул посол.

Он также проинформировал кыргызстанцев, которые трудятся в России, о мероприятиях, которые сейчас предпринимает само посольство. Так, совсем недавно руководство России передало Кыргызстану 7,5 тысячи медицинских тестирующих систем. Удалось провести через Азербайджан, Россию до Казахстана кыргызских 60 грузоперевозчиков, которые не могли выехать из Ирана, их сопровождали представители Таможенной, Пограничной и других служб РФ.

"Кроме того, в настоящее время мы тесно работаем с различными ведомствами РФ по пресечению распространения коронавируса. Поскольку на территории России действует 11 различных часовых поясов, наше посольство, ранее работавшее без выходных, теперь переходит на круглосуточный режим работы. В результате это позволило увеличить выдачу необходимых документов нашим гражданам в два раза", - констатировал Аликбек Джекшенкулов.

Он напомнил, что с 18 марта по 1 мая действует временное ограничение на въезд на территорию России иностранных граждан и лиц без гражданства. И попросил отнестись к этому с пониманием, отметив, что такие же ограничения ввели и другие страны, в том числе Кыргызстан. Данное ограничение на въезд в РФ не применяется в отношении водителей автомобилей международного автомобильного сообщения. "Я обещаю, что мы своей стороны, предпримем все действия по урегулированию данного вопроса", - сказал глава дипмиссии КР.

Одновременно посол попросил соотечественников внимательнее относиться к информации о коронавирусе, уточнять ее, поскольку сейчас распространяется много различных фейковых сведений, особенно в соцсетях.

"Дорогие кыргызстанцы, здоровье каждого из вас очень важно для нас. Я глубоко верю в то, что мудрый кыргызский народ, прошедший много испытаний победит и это. Я искренне желаю всем вам здоровья, терпения и неиссякаемой энергии. Пусть Бог хранит нас, наш народ и нашу Родину!" – заявил Аликбек Джекшенкулов.