Мечи, ножи, автоматы - у троих бишкекчан нашли арсенал оружия и наркотики

В столице сотрудники милиции задержали подозрительных лиц, у которых обнаружен целый арсенал оружия. Об этом сообщает пресс-служба МВД КР.

16 марта утром в органы внутренних дел поступило сообщение от жителя столицы, что на улице 7-апреля Бишкека в районе "Панорамы" были замечены подозрительные лица с огнестрельным оружием. Сообщалось о двух мужчинах европейской внешности и подростке, у одного из которых было оружие.

На место выезжали сотрудники милиции, где был задержан несовершеннолетний Л.К. 2006 года рождения, у которого обнаружен нож и 4 патрона 12-го калибра.

Данный факт в тот же день зарегистрирован в органах внутренних дел по статье 253 "Незаконный оборот оружия, боеприпасов" УК Кыргызской Республики.

В ходе дальнейших следственно-оперативных мероприятий по подозрению в совершении преступления были задержаны граждане Р.Д и Я.М. и водворены в ИВС.

В рамках досудебного производства в городе Бишкек были проведены обыски по двум адресам, в результате которых в домах подозреваемых обнаружен и изъят целый арсенал оружия и боеприпасов.

Так, сотрудниками милиции в ходе обыска изъято: Карабин "Сайга" на базе автомата калибра 7,62, три РПГ-18 "Муха"

(реактивная противотанковая граната), три гранаты (две единицы РГД-5 и одна Ф-1), один винчестер, 248 патронов калибра 5,45, далее еще 700 патронов калибра 7,62, патроны 12-го калибра, 85 патронов калибра 9 мм, 171 патрон калибра 10 мм, магазин от автомата.

Обнаружено также 72 ножа, 22 меча, две маски с прорезями для глаз, более того в доме подозреваемых лиц обнаружены наркотики. Изъято 360 граммов наркотического средства гашиш, расфасованные в 19 спичечных коробов и 1 кг 910 граммов марихуаны.

В настоящее время Следственной службой и Службой криминальной милиции МВД и ГУВД Бишкека по выявленному факту осуществляется комплекс следственно-оперативных мероприятий. Назначены все необходимые соответствующие экспертизы.

Проверяется участие задержанных лиц в организованной преступной группе, а также причастность к другим аналогичным преступлениям, в том числе проверяются факты использования указанного оружия при совершении преступлений.

Расследование продолжается.