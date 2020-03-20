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Коронавирус в КР: Под наблюдением врачей находится 1042 человека

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- Оксана Гут
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На сегодня под наблюдением врачей находится 1042 человека из круга контактировавших с вернувшимися из Саудовской Аравии с малого хаджа. Об этом 20 марта сообщил министр здравоохранения КР Космосбек Чолпонбаев.

По его данным, на карантине в Кыргызстане находятся 552 человека, из них на – 410 на обсервации. Всего по стране подготовлено 2290 койко-мест для обсервации и госпитализации зараженных.

В связи со сложившейся ситуацией в южной части республики дополнительно организовано 700 койко-мест. Однако, как отметил глава Минздрава, ранее подготовленные ресурсы используются не в полной мере. Так как введено ограничение на въезд в страну. К слову, кыргызстанцы, которые должны были вернуться с малого хаджа через Египет в Алматы не прилетали. Мы были готовы их встретить, но никто не прилетел, сказал Чолпонбаев.

"Основной поток людей был через аэропорт "Манас", а через Ош мало. Там достаточно медиков работает. Сейчас у нас остались считанные рейсы и те сокращены, теперь мы будем работать с гражданами на территории Кыргызстана. Пересматриваем критерии изоляции, будем менять механизм подхода. Раньше мы смотрели, чтобы вирус не попал в Кыргызстан, теперь наша задача, чтобы он не распространялся по стране. Будем принимать решительные меры. И люди должны их соблюдать. Только дисциплина, и тогда мы победим вирус. Если будем безответственны, то нам будет очень трудно", - выступил министр.

Он уточнил по решительным мерам – решение о введении чрезвычайной ситуации по всей стране должен принять премьер-министр в рамках закона. Информацию по эпидемиологической ситуации Космосбек Чолпонбаев сообщил ему еще накануне.

Что касается Ноокатского района Ошской области, то скорее всего, там будет введен режим ЧС – предположил глава Минздрава.


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URL: https://www.vb.kg/386308
Теги:
Минздрав, чрезвычайные ситуации, Кыргызстан, Космосбек Чолпонбаев, коронавирус, карантин
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