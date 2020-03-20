В Кыргызстане приостановлено международное воздушное сообщение

Из Бишкека в Москву теперь будет летать один рейс в неделю. Сегодня стало известно, что Кыргызстан приостановил международное воздушное сообщение. Об этом сообщает пресс-служба МИД.

Ранее ОАО "Международный аэропорт Манас" сообщал об отмене большей части рейсов, вчера стало известно о прекращении полетов в Урумчи, Тегеран и Душанбе.

В Министерстве иностранных дел отмечают, что продолжат функционировать три рейса: "Москва – Бишкек – Москва", "Новосибирск – Бишкек - Новосибирск" и "Москва – Ош - Москва".

Введение данной меры связано с распространение коронавируса COVID-19 в большинстве стран мира.

Министерств иностранных дел Кыргызской Республики напоминает, что в ведомстве действует оперативный Штаб по вопросам взаимодействия и оказания помощи гражданам Кыргызской Республики зарубежом.

Контакты Штаба МИД Кыргызской Республики:

Департамент консульской службы. Адрес: г.Бишкек, ул.Тоголок Молдо 10, служебный телефон (+996 312) 663 405, 660 811 (доб. 108, 109, 119, 129).

Номер горячей линии: +996 551 312 000 (принимает голосовые и текстовые сообщения по каналам социальных сетей "WhatsApp", "Viber", "Telegram").