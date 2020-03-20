Чолпонбаев: Медиков не обидим, будем поощрять

Медиков не обидим, будем поощрять. Об этом 20 марта заявил министр здравоохранения КР Космосбек Чолпонбаев на брифинге в правительстве.

Он напомнил, что специально для поддержки медицинских сотрудников в связи со вспышкой коронавирусной инфекции в стране создан эпидемиологический фонд. Кроме того, некоторые бизнесмены и депутаты Жогорку Кенеша выделяют деньги на борьбу с COVID-19.

"Эти деньги используются на санитарно-эпидемиологические мероприятия и выплату премий врачам, которые работают в инфекционных отделениях и непосредственно с зараженными людьми. Они получат хорошие надбавки. Ведь наша задача, в том числе, защитить врачей, которые усиленно работают и подвергаются опасности", - сказал глава Минздрава.

По его данным, на сегодня правительство выделило эпидфонду 30 млн сомов, из них 15,5 тысяч уже использованы по назначению. Кроме того, отметил Чолпонбаев, для обеспечения больниц лекарствами предусмотрено 100 млн сомов. Средства планируется взять и у международных доноров, но пока сильной необходимости в этом нет.