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В России впервые за многие годы не отметят Нооруз

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- Евгений Денисенко
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В связи с угрозой распространения инфекции коронавируса в России отменяют все ранее запланированные международные мероприятия и конкурсы. Участниками многих из них должны были стать и находящиеся в стране граждане Кыргызстана.

В числе таких событий - праздник Нооруз. Он отмечался в различных регионах РФ уже в течение ряд лет по инициативе диаспор из стран Центральной Азии и ряда других государств, при поддержке местных властей. В числе обязательных организаторов и участников всегда выступали представители кыргызских сообществ, трудовые мигранты и другие.

Наиболее масштабно праздновался Нооруз в Москве, в последние несколько лет – на ВДНХ, во взаимодействии с Департаментом национальной политики и межрегиональных связей.

- В рамках такого торжества организуются различные творческие конкурсы, спортивные состязания, концерты. Мы и в этот раз готовились представить на Ноорузе-2020 культуру и традиции Кыргызстана. Но по причине коронавируса в Москве введен жесткий ограничительный режим. Обращаемся к соотечественникам с призывом строго соблюдать его, беречь здоровье свое и других. Надеемся, что в следующем году Нооруз будет обязательно отпразднован, - говорит заместитель руководителя межрегионального общественного объединения "Кыргыз биримдиги" Улан Кошматов.

В числе отмененных событий – и конкурс патриотической песни "Дорогами поколений", посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Его планировалось провести с 17 по 21 марта в городе Ноябрьске (Ямало-Ненецкий автономный округ). По информации оргкомитета, в нынешнем году на этот конкурс, организуемый уже в двадцатый раз, подало заявки рекордное количество молодых талантов из различных регионов России, а также из ряда государств ближнего и дальнего зарубежья, в том числе Кыргызстана, Болгарии и других.

В числе участников значился и студент Кыргызской национальной консерватории имени К. Молдобасанова Айбек уулу Атахан. В прошлом году он завоевал третью премию на международном конкурсе исполнителей русского романса "Среднеазиатская Романсиада".

Однако из-за мер, предпринятых властями в связи с угрозой распространения коронавируса, "Дорогу поколений" пришлось перенести. На какой срок – пока неизвестно. Об отмене фестиваля в экстренном порядке оповестили всех участников. А в Региональном центре патриотического воспитания провели масштабные учения, посвященные профилактике опасной инфекции.


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URL: https://www.vb.kg/386317
Теги:
Нооруз, Россия, коронавирус
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