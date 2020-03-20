Минздрав: В КР обостряется эпидемическая ситуация по коронавирусу COVID-19

Министерство здравоохранения КР информирует о том, что в республике продолжает обостряться эпидемическая ситуация по коронавирусной инфекции.

В ведомстве напомнили, что 18 марта 3 человека (первые зараженные - ред.) с положительными результатами были размещены в Джалал-Абадскую областную клиническую больницу. Состояние удовлетворительное, симптоматическое лечение получают.

Были немедленно организованы противоэпидемические мероприятия, в результате которых были установлены все контактные лица по совместной поездке в малый хадж, а также контакты по семьям и другим категориям. Всего установлено и госпитализировано в обсерваторы 142 человека, в том числе в Джалал-Абадской области - 48, в Ошской области - 63, в Баткенской - 8, в Бишкеке - 19, в Чуйской области - 4, в Нарынской и Иссык-Кульской областях по 1 случаю. При этом, двое контактных выехали в Узбекистан. У всех результаты лабораторного тестирования отрицательные.

Кроме того, установлены все бытовые контакты с указанными больными, всего 1414 человек в Джалал-Абадской области, 195 - в Ошской области, 526 - в Баткенской области, 84 - в Чуйской области, 8 - в Кочкорском районе, 65 - в Бишкеке, все они находятся под домашним наблюдением.

19 марта в Ноокатском районе выявлены еще 3 подтвержденных случая (женщины - 67 лет, 71 год, 77 лет), все они изолированы. Данные лица прилетели рейсом Джидда-Ош 12 марта. Всего этим рейсом прилетели 282 человека, на сегодняшний день продолжаются противоэпидемические мероприятия для установления всех контактных лиц в тесном взаимодействии с органами самоуправления, МЧС, МВД.

"Просим всех граждан строго соблюдать меры личной гигиены рекомендуемые министерством здравоохранения. Граждане, находящиеся на домашнем карантине должны строго соблюдать предписанные меры домашней обсервации", - говорится в сообщении.

Все граждане могут обращаться с вопросами относительно коронавируса на номера горячих линий 112 и 118.

По данным номерам телефонов будут консультировать медицинские специалисты.