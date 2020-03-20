Камчыбек Жолдошбаев призвал депутатов помочь государству деньгами

Депутат Жогорку Кенеша Камчыбек Жолдошбаев обратился к бизнесменам и к коллегам из сферы бизнеса последовать его примеру и помочь государству деньгами в борьбе с коронавирусом.

Сам он перечислил один миллион сомов из личных средств на счет Республиканского штаба по борьбе с коронавирусом.

"Этим обращением, я прошу всех неравнодушных бизнесменов последовать такому примеру и поддержать наше государство в такое трудное для нас время. Вместе мы сила! Вместе мы победим!", - сказал депутат.

Отметим, пока он единственный депутат ЖК из числа бизнесменов, который решил помочь правительству не только советами, но и деньгами.

Бизнесмены, которых нет в Жогорку Кенеше также пожертвовали часть своих средств. Омурбек Бабанов перечислил 5 млн сомов, Аскар Салымбеков - 1 млн сомов.

Лицевой счет Республиканского штаба по борьбе с коронавирусом в национальной валюте (в сомах): 4402011000101373