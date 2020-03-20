МВД о словах Сулайманова: Выступление не делает чести депутату

Министерство внутренних дел отреагировало на выступлении лидера фракции "Бир Бол" Алтынбека Сулайманова.

Народный избранник в ходе заседании коалиции большинства в парламента заявил, что "грядут тяжелые времена, будет расти преступность, люди начнут грабить магазины".

Правоохранительные органы просят не впадать в панические настроения и не распространять "душераздирающие сведения".

"Использование таких выражений и официальное озвучивание такой позиции с высокой трибуны не делает чести народному избраннику. Не подобает депутату допускать подобные высказывания, которые могут создать панические настроения среди населения", - говорится в сообщении пресс-службы МВД.

Пресс-служба Министерства внутренних дел подчеркивает, что их сотрудники совместно с другими государственными органами предпринимают все необходимые меры для обеспечения безопасности граждан и недопущения распространения коронавирусной инфекции.

"МВД Кыргызстана продолжает работать в усиленном режиме. Разработан дополнительный план мероприятий. В местах, где введено чрезвычайное положение, устанавливаются блокпосты, под усиленную охрану взяты все особо важные объекты. Сотрудники органов внутренних дел задействованы в фильтрационных мероприятиях в аэропортах, железнодорожных вокзалах и пунктах пропуска. Задействованные в обеспечении общественного порядка и безопасности в карантинном (зараженном) районе сотрудники милиции обеспечены всеми необходимыми средствами индивидуальной защиты: медицинскими масками, перчатками, средствами дезинфекции", - сообщает МВД.

Кроме того, в территориальных подразделениях произведен расчет сил и средств, определены участки, рубежи и объекты, места размещения фильтрационных блокпостов, заслонов с применением заградительных сооружений. К объектам жизнеобеспечения максимально приближены маршруты патрулирования.

Личный состав мобилизован на обеспечение общественного порядка и содействие медицинским службам, обеспечивается круглосуточная охрана карантинных объектов и сопровождение в медицинские учреждения для обследования лиц, прибывших из других стран.

Проводятся разъяснительные работы среди населения, а также работы по выявлению лиц, распространяющих ложные и провокационные слухи, недостоверную информацию.

Министерство внутренних дел усиленно проводит работу по обеспечению общественной безопасности и борьбе с преступностью.