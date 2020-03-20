Опытом Бишкека заинтересовались в городах СНГ

Опыт мэрии Бишкека по решению некоторых значимых для горожан задач отмечен Международной Ассамблеей столиц и крупных городов стран СНГ (МАГ). А в следующем году столица Кыргызстана вновь, как планируется, станет местом проведения одного из форумов, организуемых МАГ.

Об этом VB.KG сообщил исполнительный вице-президент - генеральный директор МАГ Владимир Селиванов.

"В ходе состоявшейся на днях в Москве 27-й сессии Ассамблеи глава города Нур-Султана Алтай Кульгинов был избран ее председателем, а мэр Бишкека Азиз Суракматов - первым заместителем. Он также награжден орденом МАГ "За вклад в устойчивое развитие городов СНГ", наградой Российского комитета ветеранов Великой Отечественной войны за участие в подготовке Бишкека к празднованию 75-летия великой Победы. Тем самым положительно оценена и в целом работа, проводимая властями города", - рассказал Владимир Селиванов.

По его словам, делегация мэрии Бишкека на этом мероприятии высказала ряд предложений по укреплению сотрудничества в рамках МАГ, которые были поддержаны другими участниками. Столица Кыргызстана также становилась неоднократным лауреатом Международного смотра-конкурса городских практик городов СНГ и ЕАЭС "Город, где хочется жить", получила диплом и на сей раз.

"В Бишкеке сегодня предпринимаются активные усилия по реализации проекта "Умный город", цифровизации различных сфер, решении других актуальных задач. Здесь не раз уже проходили и различные форумы, организуемые Международной Ассамблеей столиц и крупных городов стран СНГ. Важным событием в этом ряду стал и состоявший в 2018 году в столице Кыргызстана Международный форум лучших муниципальных практик. На таких мероприятиях стороны обмениваются полезным опытом, определяют совместные задачи на перспективу", - продолжил гендиректор.

"Мы охотно приняли очередное предложение бишкекской делегации. Но на этот год план уже составлен, который, очевидно, придется еще и корректировать из-за коронавируса. Что касается следующего года, то, вполне возможно, соберемся и в Бишкеке. Я сказал Азизу Суракматову: "Будем планировать!" – сообщил Владимир Селиванов.

Для справки:

Общественное некоммерческое объединение "Международная Ассамблея столиц и крупных городов" было создано сентября 1998 года органами исполнительной власти 7 столиц и 19 крупных городов 9 стран СНГ (включая Кыргызстан) для "организации совместных действий в целях социально-экономического развития городов". Сегодня в МАГ представлены 87 городов из 8 стран: Армении, Беларуси, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, России, Таджикистана. На прошедшей в Москве очередной сессии МАГ заключила соглашение о сотрудничестве с Ассамблей народов Евразии (в которую также входит Кыргызстан).