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Все пансионаты и гостевые дома Иссык-Куля закрывают на карантин

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- Оксана Гут
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Все пансионаты и гостевые дома в Иссык-Кульской области закроют на карантин. Такое решение принято на сегодняшнем заседании областного штаба по противодействию распространения коронавирусной инфекции в Кыргызстане.

"Мы должны следовать рекомендациям министерства здравоохранения Кыргызской Республики для минимизации рисков заражения и распространения коронавируса на территории области. Это временная необходимость", - сказал полномочный представитель правительства Акылбек Осмоналиев, передает Республиканский штаб по COVID-19.

Отмечается, что по области функционируют 127 пансионатов, 192 гостевых дома, 119 гостиниц, 12 центров отдыха, 3 реабилитационных центра и 19 детских лагерей отдыха.


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URL: https://www.vb.kg/386332
Теги:
Иссык-Кульская область, правительство, Кыргызстан, коронавирус, карантин
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