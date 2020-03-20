Все пансионаты и гостевые дома Иссык-Куля закрывают на карантин

Все пансионаты и гостевые дома в Иссык-Кульской области закроют на карантин. Такое решение принято на сегодняшнем заседании областного штаба по противодействию распространения коронавирусной инфекции в Кыргызстане.

"Мы должны следовать рекомендациям министерства здравоохранения Кыргызской Республики для минимизации рисков заражения и распространения коронавируса на территории области. Это временная необходимость", - сказал полномочный представитель правительства Акылбек Осмоналиев, передает Республиканский штаб по COVID-19.

Отмечается, что по области функционируют 127 пансионатов, 192 гостевых дома, 119 гостиниц, 12 центров отдыха, 3 реабилитационных центра и 19 детских лагерей отдыха.