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Какой карантин? Известный актер провел той на 300 человек в Бишкеке (видео)

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- Екатерина Улитина
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Актер из Кыргызстана Анвар Осмоналиев провел свадьбу в одном из ресторанов Бишкека во время вспышки коронавируса. Видео с торжества он разместил на своей странице в Instagram.

Празднование важного семейного события проходило 18 марта в кругу многочисленных родственников. Там присутствовало около 300 человек.

Анвар Осмоналиев играет одну из главных ролей в российском сериале "Идентификация", кроме того в 2015 году сыграл главную роль в отечественном фильме "Под небесами".

Отметим, в этот день стало известно о первых трех случаях заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 в Кыргызстане. Еще раньше правительство ввело ограничение на работу мест общественного питания, в которых имеется более 50 посадочных мест.

Опасный вирус продолжает распространяться. Сегодня заболевание диагностировано уже у шести человек.


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URL: https://www.vb.kg/386335
Теги:
правительство, свадьба, Кыргызстан, той, коронавирус, COVID-19, карантин
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