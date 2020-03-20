Какой карантин? Известный актер провел той на 300 человек в Бишкеке (видео)

Актер из Кыргызстана Анвар Осмоналиев провел свадьбу в одном из ресторанов Бишкека во время вспышки коронавируса. Видео с торжества он разместил на своей странице в Instagram.

Празднование важного семейного события проходило 18 марта в кругу многочисленных родственников. Там присутствовало около 300 человек.

Анвар Осмоналиев играет одну из главных ролей в российском сериале "Идентификация", кроме того в 2015 году сыграл главную роль в отечественном фильме "Под небесами".

Отметим, в этот день стало известно о первых трех случаях заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 в Кыргызстане. Еще раньше правительство ввело ограничение на работу мест общественного питания, в которых имеется более 50 посадочных мест.

Опасный вирус продолжает распространяться. Сегодня заболевание диагностировано уже у шести человек.