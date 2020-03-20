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Министр экономики поздравил кыргызстанцев с наступающим праздником Нооруз

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- Оксана Гут
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Министр экономики КР Санжар Муканбетов поздравляет всех кыргызстанцев с наступающим праздником Нооруз!

Текст поздравления распространила пресс-служба ведомства.

"Уважаемые соотечественники!

Наступление Нооруза – день весеннего равноденствия, символизирует не просто "новый день", а означает - "возрождение и обновление". Нооруз – это праздник мира и согласия, общей веры в лучшее будущее. Желаю всем кыргызстанцам поддерживать и содействовать все то - хорошее, что приводит к созидательному труду на благо страны. Желаю вам и вашим семьям здоровья, благополучия, единства и процветания!", - пожелал глава министерства экономики.


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URL: https://www.vb.kg/386336
Теги:
Минэкономики, Нооруз, праздник, Кыргызстан, Санжар Муканбетов
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