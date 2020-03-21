21 марта: В Кыргызстане зарегистрировано 6 новых случаев коронавируса

В Кыргызстане зарегистрировано шесть новых случаев заражения короновирусной инфекцией COVID-19. Об этом сообщил заместитель министра здравоохранение Толо Исаков.

Все случаи зарегистрированы в Сузакском районе, в Ошской области, один случай в Баткенской области. В настоящее время ведется расследование, чтобы установить происходит ли заражение граждан, которые сами не выезжали из страны и не контактировали с выезжающими.

Теперь общее число заболевших – 12 человек.

- Все они чувствуют себя хорошо, кроме одного пациента в Джалал-Абадской области. Ему 74 года и он боле сахарным диабетом. Он находится под постоянным контролем, - сказал Толо Исаков.