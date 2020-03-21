На въезде в Иссык-Кульскую область установят контрольные посты

С 22-марта на въезде в Иссык-Кульскую область будет организован контрольный пост из числа медиков, милиционеров и сотрудников МСУ. Такое решение принято на заседании областного штаба по противодействию распространения короновируса.

Как подчеркнул полномочный представитель Правительства КР в Иссык-Кульской области Акылбек Осмоналиев такая мера необходима для защиты населения региона.

"Основная задача контрольных постов заключается в определении состояния здоровья людей прибывающих в нашу область и нам необходимо принять все меры по обеспечению безопасности населения области от короновирусной инфекции. Поэтому на въезде в Иссык-Кульскую область будут организованы посты на участке автодороги Балыкчы-Нарын и Балыкчы-Бишкек по выявлению людей с основными симптомами инфекционных заболеваний. В составе дежурных будут сотрудники органов милиции, здравоохранения и органов местного самоуправления",- сказал глава области.

Кроме этого полпред сообщил, что принято решение по сокращению количества маршрутных других видов такси следующих по маршруту Каракол-Бишкек и Балыкчы-Нарын.