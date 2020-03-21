Женщина сбежала из карантина и уехала через всю страну в гости

Дочь женщины, которая больна коронавирусом, сбежала из карантина и отправилась через всю страну в гости к родственникам. Об этом случае на брифинге в правительстве рассказал заместитель министра здравоохранения Толо Исаков.

Женщина ночью сбежала из дома в Ноокатском районе, где находилась на обязательном карантине и отправилась к родственникам в Чуйскую область. Ее нашли в течение суток и вернули в условия обсервации. Устанавливается круг лиц, которые контактировали с ней.

Медики выступают за введение дополнительных ограничений граждан по передвижению по республике. Это связано с ситуацией по распространению коронавирусной инфекции в Кыргызстане. На сегодняшний день больны 12 человек.