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Женщина сбежала из карантина и уехала через всю страну в гости

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- Екатерина Улитина
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Дочь женщины, которая больна коронавирусом, сбежала из карантина и отправилась через всю страну в гости к родственникам. Об этом случае на брифинге в правительстве рассказал заместитель министра здравоохранения Толо Исаков.

Женщина ночью сбежала из дома в Ноокатском районе, где находилась на обязательном карантине и отправилась к родственникам в Чуйскую область. Ее нашли в течение суток и вернули в условия обсервации. Устанавливается круг лиц, которые контактировали с ней.

Медики выступают за введение дополнительных ограничений граждан по передвижению по республике. Это связано с ситуацией по распространению коронавирусной инфекции в Кыргызстане. На сегодняшний день больны 12 человек.


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URL: https://www.vb.kg/386343
Теги:
Джалал-Абадская область, Кыргызстан, коронавирус, COVID-19, Минздрав, Толо Исаков
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