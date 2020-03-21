Вспышка коронавируса. Сооронбай Жээнбеков собрал Совет безопасности

Под председательством президента Сооронбая Жээнбекова сегодня, 21 марта, проходит заседание Совета безопасности страны в узком составе с участием руководителей государственных органов, полномочного представителя Правительства в Чуйской области, мэра г. Бишкек.

На заседании Совета безопасности рассматриваются меры по недопущению дальнейшего распространения коронавирусной инфекции на территории страны и снижению негативных последствий для отечественной экономики.

Заслушивается информация руководителей соответствующих государственных органов о принимаемых мерах и реализации ранее принятых решений Совета безопасности, направленных на борьбу с коронавирусной инфекцией.

Напомним, сегодня коронавирус обнаружен у 12 человек в Ошской, Баткенской и Джалал-Абадской областях.