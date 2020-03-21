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Вспышка коронавируса. Сооронбай Жээнбеков собрал Совет безопасности

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- Екатерина Улитина
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Под председательством президента Сооронбая Жээнбекова сегодня, 21 марта, проходит заседание Совета безопасности страны в узком составе с участием руководителей государственных органов, полномочного представителя Правительства в Чуйской области, мэра г. Бишкек.

На заседании Совета безопасности рассматриваются меры по недопущению дальнейшего распространения коронавирусной инфекции на территории страны и снижению негативных последствий для отечественной экономики.

Заслушивается информация руководителей соответствующих государственных органов о принимаемых мерах и реализации ранее принятых решений Совета безопасности, направленных на борьбу с коронавирусной инфекцией.

Напомним, сегодня коронавирус обнаружен у 12 человек в Ошской, Баткенской и Джалал-Абадской областях.


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URL: https://www.vb.kg/386344
Теги:
президент, Кыргызстан, коронавирус, COVID-19, Совет обороны, Сооронбай Жээнбеков
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Комментарии
Р
21.03.2020, 11:35

Правительство работает не покладая рук, сил вам

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