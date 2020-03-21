В Хабаровске кыргызстанцы успели отметить Нооруз

Волейбольный турнир, посвященный Ноорузу, провели в Хабаровске представители кыргызской диаспоры. Соревнования прошли 20 марта, накануне праздника Нооруз и введения ограничительных мер в Хабаровском крае в связи с распространением коронавируса.

"С 21 марта в этом российском регионе ограничивается проведение культурно-массовых мероприятий. Нооруз здешние кыргызстанцы вместе с выходцами из других центральноазиатских республик и местными жителями отмечали уже не один год. Вот и на сей раз общими усилиями готовилась большая праздничная программа, традиционно включающая и разнообразные спортивные соревнования. Программа отменилась, зато традиционные состязания по волейболу в честь Нооруза, поскольку они загодя планировались на 20-е, наши соотечественники все же смогли провести с разрешения властей", - отметил Кадырбек Мырзабаев, почетный консул Кыргызстана в Хабаровске.

Правда, по его словам, в отличие от прежних лет пришлось скорректировать формат и этого турнира. На сей раз он не был международным, с участием представителей разных диаспор и регионов РФ. В борьбе за первенство сошлись шесть команд, сформированных из уроженцев одного только Кыргызстана, его трудовых мигрантов, выходцев из различных регионов республики.

"В итоге победило старшее поколение, те, кому за пятьдесят, эта команда так и называлась "Ветераны", - рассказал почетный консул – инициатор турнира.

Он посетовал, что из-за коронавируса пришлось отменить многие намечавшиеся праздничные мероприятия. В частности, не состоится впервые организовывашийся в Хабаровске, в вузах которого сегодня обучаются до полутора сотен молодых кыргызстанцев, студенческий Нооруз. Приходится давать отбой и другим, уже не связанным с праздником Весны, инициативам. Одна из них - планировавшийся на эти дни "Межнациональный библиотечный телемост дружбы Хабаровский край – Кыргызская Республика".

"Его участниками, согласно уже имевшимся договоренностям, должные были стать Дальневосточная государственная научная библиотека в Хабаровске и Национальная библиотека имени Алыкула Осмонова в Бишкеке. Но телемост не состоялся по причине ограничительных мер в столице Кыргызстана. Надеемся, что позже, когда ситуация повсеместно стабилизируется, мы вернемся к этому проекту", - заявил Кадырбек Мырзабаев.-