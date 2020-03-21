Кыргызстанцы смогут продлить регистрацию в России

В связи с противодействием коронавирусу в России занялись проблемами пребывания в стране иностранных граждан. Соответствующее меры, как сообщили в посольстве КР в РФ, выработаны по итогам заседания рабочей группы Государственного совета РФ по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции.

На основании ранее принятых временных ограничений по въезду иностранных граждан в Россию и в целях легализации их пребывания здесь, Министерством внутренних дел РФ принято решение о продлении срока временного пребывания этих людей до 90 дней - на основании мотивированного заявления (в произвольной форме) о необходимости этого.

Такое продлевается осуществляется на основании заявления в ближайшем органе МВД путем проставления отметки в миграционной карте, фотографирования и дактилоскопирования заявителя. В случае отсутствия миграционных карт будут выдаваться ее дубликаты и осуществляться постановка на миграционный учет.

В отношении иностранных граждан, не требующих получения визы, не будут приниматься меры административного воздействия, связанные с административным выдворением, депортацией, реадмиссией за нарушение ими миграционного законодательства.

Предусматривается документирование и иностранцев, находящихся в спецучреждениях временного содержания (СВЦИГ) - во взаимодействии с дипломатическими и консульскими учреждениями соответствующих государств.

По всем возникающим вопросам посольство Кыргызстана призвало обращаться в эту дипмиссиию, а также в представительство Госслужбы миграции при правительстве КР в РФ по адресу: г. Москва, ул. Малая Полянка, 12 "А", тел. 8(495)7807413, 8(495)7807410, 8(495)7807412, (в Сибирском Федеральном округе тел. 8 963 268 72 42, в Уральском Федеральном округе тел. 8 965 594 60 23).

Как подчеркивается, при посольстве также создан штаб по противодействию распространению коронавирусной инфекции.