Карантин в школах и вузах могут продлить. Как закончить учебный год?

В настоящее время Минобразования разрабатывает план оперативных действий с учетом нынешней ситуации и возможного продления карантина. Об этом сообщает Республиканский штаб.

Алгоритм и механизмы действий в этом плане будут касаться всех аспектов организации учебного процесса на всех уровнях образования, завершения учебного года (экзамены), подготовки к новому учебному году с учетом нынешней ситуации.

Отмечается, что учебный период не будет продлеваться на летний период, так как Министерством образования проводятся ряд мероприятий для организации дистанционного учебного процесса.

"Наша задача охватить образованием всех учеников, вне зависимости - есть интернет или нет. Поэтому, мы прорабатываем вопрос альтернативных методов дистанционного обучения через интернет, телевидение, приложения и мессенджеры", - заявил на пресс-конференции Замминистра образования и науки Нурлан Омуров.

Таким образом, в течение недели на сайте министерства образования будет запущен портал для учеников 1-11 классов, где они смогут посмотреть тесты, учебные материалы для подкрепления полученного материала.