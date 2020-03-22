В Кыргызстане новых случаев заражения коронавирусом нет

Сегодня, 22 марта в Кыргызстане нет новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сообщает Республиканский штаб по борьбе с коронавирусом.
Так по состоянию на 22 марта в республике зарегистрировано 14 положительных случаев COVID-2019 (6 мужчин, 8 женщин):
в Баткенском районе – 1 случай;
в Сузакском районе - 8 случаев;
в Ноокатском районе – 3 случая;
в городе Бишкек – 2 случая;
Возраст больных от 25 до 80 лет. Они получают соответствующее лечение.
Установлено 2628 человек, которые контактировали с больными. В данный момент в очагах инфекций продолжаются противоэпидемические и профилактические мероприятия.