Внимание! В Бишкеке будут работать троллейбусы (карта маршрутов)

В Бишкеке полностью остановлена работа маршрутных такси, автобусы и троллейбусы продолжают обслуживать население, но с ограничениями.

В пресс-службе мэрии Бишкека сообщили, что горожане могут пользоваться троллейбусами, которые обслуживают маршруты № 14, 17, 11, 10, 9, 8, 7, 5, 4.

Муниципалитет просит горожан без срочной необходимости не покидать дом и максимального ограничить передвижение по городу.

Напомним, с сегодняшнего дня в Кыргызстане введен режим ЧС в связи с распространением коронавирусной инфекции.