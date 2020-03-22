В Кыргызстане завтра отключат интернет? Ответ Республиканского штаба

В интернете распространяют информацию, что с понедельника на всей территории Кыргызстана заблокируют интернет. Якобы, доступ к всемирной паутине будет закрыт с 23 марта по 8 апреля.

Заместитель министра Чрезвычайных ситуаций Калыс Ахматов во время брифинга в правительстве опроверг данную информацию.

- Это слухи, которые не соответствуют действительности, - сказал он.

Напомним, с сегодняшнего дня на всей территории Кыргызстана введен режим ЧС сроком на 1 месяц. Правительство приняло данную меру, чтобы не допустить распространение коронавирусной инфекции.