Опустевший Бишкек. Как прошел первый день в режиме ЧС

Сегодня в силу вступил режим чрезвычайной ситуации, введенный правительством Кыргызстана из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19. Редакция VB.KG рассказывает как Бишкек провел первый день в режиме ЧС. Напомним, в столице уже есть два заразившихся этим заболеванием.

Блокпосты при въезде

С утра горожан потрясла новость о возможном появлении блокпостов по всему периметру города. Речь шла о 30 пунктах, где будут дежурить милиционеры, медики и сотрудники МЧС. В реальности никаких постов в Бишкеке нет. В Республиканском штабе по борьбе с COVID-19 пояснили, что санитарно-карантинные посты, действительно установят, но не в Бишкеке, а на приличном расстоянии от столицы, на территории Чуйской области. Всего пять: "Сосновка", "Маловодное", "Киргшелк", "Ак-Жол" и "Алматинская объездная".

Общественный транспорт

Новый вирус весьма заразен и грозит опасными осложнениями, поэтому столичные власти рекомендуют горожанам оставаться дома и по возможности сократить контакты с другими людьми. С сегодняшнего дня работу приостановили все микроавтобусы, в которых горожане волей-неволей весьма близко соприкасаются друг с другом. Зато работают троллейбусы и автобусы. Для полноценного функционирования города машин недостаточно, но для жизни в режиме ЧС, когда закрыты все объекты досуга, общепита и образования, может быть вполне достаточно. По наблюдениям в воскресный день троллейбусы курсировали переполненные.

Сидим дома

На столичных улицах стало ощутимее меньше людей и автомобилей. Дороги впервые за долгие годы стали свободными. Обнаружились полосы, вечно занятые припаркованными автомобилями. Если ближе к окраинам города людей сравнительно много, то центр опустел почти полностью. Немногочисленных пешеходов встречают пустующие площади Ала-Тоо и Победы, безлюдные парки и наглухо запечатанные модные рестораны и клубы.

Базар против вирусов

Где действительно много людей, так это в маркетах и на базарах. Места, где продают продукты питания, не будут закрывать даже, если правила карантина будут ужесточать. Нельзя сказать, что на рынках происходит ажиотаж, но люди явно стараются купить продуктов впрок на неделю, а то и на две. На магазинных полках есть проплешины, в отделах, где продают сахар, муку, консервы, растительное масло, но их быстро заполняют новыми товарами.

Есть небольшое увеличение цен на некоторые продукты: сахар подорожал с 35 до 38, рис с 75 до 77, стали дороже стоить консервы и антисептики для рук.

По крайней мере, пока продолжают работать хозяйственный рынок на Орто-Сайском базаре и рынок автозапчестей Кудайберген. В обеих точках люди есть, но их меньше, чем обычно.

Что будет завтра?

Многие горожане собираются в понедельник как обычно отправиться на работу: это в первую очередь государственные и муниципальные служащие, врачи, милиционеры, сотрудники банков и судов, юристы, работники пищевой промышленности, бизнесмены и все остальные, чья сфера деятельности не закрыта из-за карантина, и требует присутствия на рабочем месте.

Что будет происходить в следующие дни и недели предугадать сложно. В любой момент, если того потребуют обстоятельства, условия карантина могут стать жестче. Это зависит от скорости распространения заболевания.