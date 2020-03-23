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Пациент с COVID-19 переведен в реанимацию. Новых случаев заражения нет

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- Екатерина Улитина
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Мужчина 1949-го года рождения, у которого диагностирован COVID-19, переведен в реанимационное отделение. Об этом сегодня во время брифинга сообщила начальник Управления общественного здравоохранения Айнура Акматова.

По ее словам у мужчина развилась правосторонняя пневмония. Он находится в состоянии средней тяжести.

По состоянию на 9 часов утра в Кыргызстане зарегистрировано 14 случаев заражения короновирусом, новых случаев заражения нет. Среди зараженных - 6 мужчин и 8 женщин. Выявлено 2628 человек, которые контактировали с заражёнными. Все они взяты под домашний карантин.

Тесты на коронавирус прошли 2451 человек, положительные результаты у 14 из них.

Напомним, первый случай заражения коронавирусом был зарегистрирован в Кыргызстане 18 марта, 22 марта правительство ввело режим ЧС по всей территории страны.


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URL: https://www.vb.kg/386374
Теги:
здравоохранение, чрезвычайные ситуации, Кыргызстан, коронавирус, COVID-19
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