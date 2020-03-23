В Кыргызстане появятся экспресс-тесты для диагностики коронавируса

По запросу Министерства здравоохранения КР, Министерством иностранных дел КР был проработан вопрос по закупке пяти тысяч экспресс-тестов по быстрой диагностике нового коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Экспресс-тесты закуплены на средства из специального счета по предупреждению завоза и недопущению распространения коронавирусной инфекции на территории республики, открытого в Минфине КР.

"Преимущество этих тестов перед традиционными методами тестирования заключаются в простоте применения, дешевизне и быстроте получения результата. Данные тесты позволят в течение 20 минут определить наличие коронавируса и локализовать распространение вируса в республике. В случае положительной серологической реакции в обязательном порядке будет проводится ПЦР анализ", - сообщает Минздрав.

Специалисты с сегодняшнего дня начнут диагностику коронавируса с помощью данных экспресс-тестов.

Экспресс-тесты показали положительный опыт в диагностике нового коронавируса в Китайской Народной Республике, Южной Корее и др странах.