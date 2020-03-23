Кыргызстанец пытался вывезти из страны четыре тысячи медицинских масок

В Чуйской области сотрудники Государственной пограничной службы задержали 25-летнего гражданина Кыргызстана, который пытался выехать из страны через контрольно-пропускной пункт "Ак-Тилек-автодорожный". Молодой человек пытался вывезти с собой четыре тысячи медицинских масок.

"При прохождении паспортного контроля гражданин заявил, что его супруга является гражданкой Казахстана и он направляется к ней. При этом молодой человек вел себя нервозно, постоянно оглядывался по сторонам и тем самым вызвал подозрение у пограничников. В ходе углубленной проверки в ручной клади Д.Т.у. пограничный наряд обнаружил в сумке, обвернутой бумагой и скотчем, товары медицинского назначения (медицинские маски)", - сообщают в Пограничной службе.

При досмотре у мужчины были обнаружены 4 тысячи медицинских масок без сопроводительных документов.

Согласно постановлению Правительства КР № 57 от 03.02.2020 г. установлен временный запрет на вывоз лекарственных и медицинских средств с территории Кыргызстана сроком на шесть месяцев.

После составления соответствующих документов Д.Т.у. и груз были переданы мобильной группе ГСБЭП при ПКР для дальнейшего разбирательства.