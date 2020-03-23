Президент КР подписал указ о переносе выборов депутатов в местные кенеши

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков сегодня, 23 марта, подписал указ "О приостановлении мероприятий по реализации этапов избирательного процесса выборов депутатов местных кенешей Баткенской, Джалал-Абадской, Нарынской, Иссык-Кульской, Чуйской, Ошской областей и города Ош КР". Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

В указе в частности говорится:

"В соответствии с нормами Конституции Кыргызской Республики, устанавливающими, что высшими ценностями независимого демократического государства являются человек, его жизнь, здоровье, права и свободы, а также право каждого на охрану здоровья, сложившаяся эпидемиологическая ситуация в республике требует принятия неотложных мер.

В связи с введением на всей территории Кыргызской Республики режима чрезвычайной ситуации, связанной с распространением коронавируса COVID-19, принимая во внимание решение Совета безопасности Кыргызской Республики от 21 марта 2020 года № 6, с учетом обращения депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, избирательных комиссий, общественности и в целях обеспечения защиты жизни и здоровья граждан, полноценной реализации избирательных прав избирателей и кандидатов постановляется:

Приостановить дальнейшее выполнение мероприятий по реализации этапов избирательного процесса выборов депутатов местных кенешей, назначенных на 12 апреля 2020 года указом президента Кыргызской Республики от 10 февраля 2020 года № 32, на период действия режима чрезвычайной ситуации в Кыргызской Республике.

Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики:

- в установленном порядке принять необходимые меры, вытекающие из настоящего Указа;

- внести предложения:

в аппарат президента Кыргызской Республики по дате возобновления мероприятий по реализации этапов избирательного процесса выборов депутатов местных кенешей и дате голосования после окончания режима чрезвычайной ситуации на всей территории Кыргызской Республики;

субъектам законодательной инициативы по внесению изменений и дополнений в выборное законодательство в части регламентации выборного процесса в случае введения режима чрезвычайной ситуации.

Указ вступает в силу со дня официального опубликования".