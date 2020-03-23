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В Бишкеке за неделю было выявлено 2211 нарушений ПДД

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- Оксана Гут
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На территории города Бишкек, в период с 16 по 22 марта сотрудниками УПСМ по ГУВД столицы выявлено всего 2211 нарушений правил дорожного движения.

В частности:

- управление АМТС в состоянии алкогольного опьянения - 64 водителя;

- управление тонированным передним боковыми и лобовыми стеклами - 21 водитель;

- управление ТС без водительского удостоверения - 68 водителей;

-иные нарушения - 2058.

По данным пресс-службы УПСМ, за указанный период водворено на штрафную стоянку - 419 единиц транспортных средств, из них по принудительной эвакуации - 213.


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URL: https://www.vb.kg/386383
Теги:
алкоголь, ПДД, штраф, Бишкек, Патрульная милиция, Кыргызстан
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