В Бишкеке за неделю было выявлено 2211 нарушений ПДД

На территории города Бишкек, в период с 16 по 22 марта сотрудниками УПСМ по ГУВД столицы выявлено всего 2211 нарушений правил дорожного движения.

В частности:

- управление АМТС в состоянии алкогольного опьянения - 64 водителя;

- управление тонированным передним боковыми и лобовыми стеклами - 21 водитель;

- управление ТС без водительского удостоверения - 68 водителей;

-иные нарушения - 2058.

По данным пресс-службы УПСМ, за указанный период водворено на штрафную стоянку - 419 единиц транспортных средств, из них по принудительной эвакуации - 213.