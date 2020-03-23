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МИД КР: В Пакистане кыргызстанец заразился коронавирусом COVID-19

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- Оксана Гут
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По состоянию на 22 марта среди заразившихся новым коронавирусом Covid-19 в Пакистане выявлен гражданин Кыргызстана. Об этом сообщает Департамент информации министерства иностранных дел КР.

По предварительной информации, мужчина 1963 г.р. совместно с четырьмя другими кыргызстанцами (1960 г.р, 1978 г.р., 1960 и 1996 г.р.) пребывал на территории Пакистана с целью осуществления религиозного миссионерства - даават.

На консульском учете данные граждане не состоят, за помощью в Посольство КР в Пакистане не обращались.

В настоящее время заболевший гражданин помещен в исламабадский госпиталь PIMS (Pakistan Institute of Medical Sciences), остальные четверо кыргызстанцев помещены под карантин.

Посольство КР в Пакистане находится на постоянной связи с администрацией города Исламабад, а также с правоохранительными органами страны пребывания.


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URL: https://www.vb.kg/386389
Теги:
МИД, Пакистан, Кыргызстан, больница, коронавирус, карантин
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