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Для кыргызстанцев, чтобы вернуть их с Турции, необходимо собрать $75 тысяч

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- Оксана Гут
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Чтобы вернуть более двухсот кыргызстанцев из Турции необходимо собрать порядка 75 тысяч долларов. Об этом на своей странице в Instagram сообщил глава Ассоциации туризма Кыргызстана Эрмек Мырзабеков.

Так как у государства нет возможности оплатить обратный рейс для своих граждан, он призвал предпринимателей, депутатов Жогорку Кенеша, политические партии внести свой вклад.

Мырзабеков напомнил, что в связи с закрытием границ кыргызстанцы – студенты, туристы, трудовые мигранты – не могут вернуться на родину из-за рубежа.

Ассоциацией туризма с подключением МИД КР, департамент туризма, аппарат правительства и аппарат президента, удалось на сегодняшний день вернуть граждан из Пхукета (Таиланд), Гоа (Индия), Шри-Ланка, Дубаи (ОАЭ).

Также, по данным Эрмека Мырзабекова, сегодня утром вернули туристов с Египта (Шарм-эль-Шейх).

"К сожалению, наше правительство пока не в состоянии выделить средства. Туристам приходится оплачивать билеты вновь самим. Обратные рейсы, по ранее купленным билетам, в Казахстане были отменены. Поэтому мы договорились с казахстанской стороной, что за счет их фонда будут покрыты 50% стоимости перелета, это 200 долларов на человека. Остальную половину оплачивали сами пассажиры", - рассказал глава Ассоциации туризма.

Сейчас ведутся переговоры с турецкой стороной, так как в Турции остается очень много кыргызстанцев, не имеющих возможность вернуться на родину. Есть некоторые договоренности с авиакомпанией Pegasus Airlines. Она готова предоставить самый большой борт в 230 человек. В общем чартерный рейс мог обойтись в 109 тысяч долларов, но сумму снизили до 75 тысяч долларов. Что на каждого пассажира выходит по 330 долларов.

"Времени мало. Хочу обратится к социально-активным предпринимателям, возможно, госорганам, депутатам Жогорку Кенеша, политпартиям, которые заботятся о наших гражданах. У нас, к сожалению, как у общественного объединения нет собственного денежного фонда. Поэтому прилагаем все усилия по ведению переговоров, предоставлению разрешительных документов.

Уважаемые друзья, не оставайтесь в стороне, войдите в положение наших граждан. Никто из них не знал, улетая на работу, учебы, отдых, что ситуация так развернется", - призвал Мырзабеков.

Если кто-то в состоянии оплатить рейс в 75 тысяч долларов, он просит обращаться в Ассоциацию туризма КР, в Департамент туризма или в Департамент консульской службы МИД КР.

"Еще хочу попросить наших граждан войти в положение кыргызстанцев, которые остались в такой ситуации в чужой стране, за бортом. Им тяжело. Не говорите, чтобы они не возвращались и оставались там, якобы чтобы не заносили вирус в страну. Это неправильно. Каждый возвращающийся помещается на карантин в 14 дней", - заключил Мырзабеков.


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URL: https://www.vb.kg/386394
Теги:
бизнес, граница, трудовая миграция, туризм, Турция, Кыргызстан, деньги, Жогорку Кенеш, коронавирус, карантин, МИД
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Комментарии
Серж
23.03.2020, 15:39

Это звучит так: "дайте нам 75 тыс $, а мы потом посмотрим что можно сделать"!

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Жалоба модератору
вот
23.03.2020, 16:02

ну вот, опять 25, какого фига они разгуливают по странам когда объявлен пандемия, че им дома не сидеться а, отменили от греха подальше

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Жалоба модератору
Калыс
23.03.2020, 16:06

Нам достается только поддерживать Правительству.

0
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Жалоба модератору
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