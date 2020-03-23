Точки сбора продуктов для пенсионеров и малообеспеченных семей

В Бишкеке открыты точки сбора продуктов питания для людей, которым уже сейчас нечего есть. Это неходячие старики, инвалиды, многодетные и малоимущие семьи, воспитывающие деток с особыми нуждами.

О карантине по короновирусу восьмидесятилетняя Любовь Светличная узнала от добровольцев, которые привезли ей продукты домой. Она уже много лет находится в вынужденной самоизоляции. Вся ее жизнь сосредоточена между кроватью и столиком со стационарным телефоном - это единственная связь с миром. Любовь Яковлевна по дому может передвигаться только ползком, визит в соседнюю комнату для нее – марафонская дистанция, которую она способна преодолеть раз в день. У Любови Яковлевны есть сын - шестидесятилетний, угрюмый одноногий инвалид…

Таких семей в Бишкеке – сотни. Безусловно, сейчас каждой из них потребуется помощь.

Мы понятия не имеем, с чем столкнется наша страна в ближайшие время. Но уже сейчас понятно, что будет очень непросто. Безусловно, в этот момент задача каждого - обеспечить всем необходимым свои близких. Но есть люди, которым рассчитывать не на кого. Это одинокие, неходячие старики, мамы-одиночки с маленькими детьми, многодетные семьи… Мы с вами должны прийти им на помощь сегодня, сейчас! Важно выиграть время, заранее обеспечить их продуктами первой необходимости.

Пункт сбора: Издательский дом "Вечерний Бишкек"

Наша газета никогда не остается в стороне в тяжелые времена. Во время ликвидации последствий авиакатастрофы в селе Дача-Суу, редакция стала гуманитарным центром, куда приводили помощь горожане, а добровольцы и сотрудники редакции сортировали ее и выдавали пострадавшим. И сегодня мы готовы предоставить помещение для сбора помощи и сотрудников – для ее сортировки и доставки людям. Но мы не сможем обойтись без каждого из вас – сейчас любой, даже самый маленький вклад имеет огромное значение!

Время и место приема помощи:

Адрес редакции: Улица Усенбаева, 2. Помощь принимается в зале реализации газет. Привозить продукты можно круглосуточно. На входе нужно обратиться к сотруднику КПП на воротах. Также можно отправить помощь на такси, воспользовавшись сервисом Доставка" - он сейчас есть у всех служб. Телефон для координации 0 (555) 923-565 (Надежда Хохлова). В вечернее время 0 (312) 48-61-51.

Что мы принимаем:

- нескоропортящиеся продукты, консервы, растительное масло, муку, овощи.

- хлеб и выпечку в герметичной упаковке;

- мыло-моющие средства;

- одноразовые подгузники (детские и взрослые).

Кому помогаем:

- семьям, находящимся в критической социальной ситуации, о которых писали в рубрике "Эра милосердия";

- подопечным раздела "благотворительность" интернет-форума Diesel.elcat.kg;

- остро нуждающимся семьям (заявки принимаются по WhatsApp +996 (555) 923-565. Необходимо будет прислать документы, удостоверяющие личность и сделать короткое видеообращение).

Отчет о переданной помощи будет выкладываться на сайте VB.KG и публиковаться в нашей газете.

Пункт сбора: Первый детский хоспис

Адрес: Молодая Гвардия, 71-А (поворот к станции Скорой помощи)

Телефон для связи: 0 (550) 05-04-40, 0 (559) 647-457 (директор Ольга Труханова).

- С понедельника Первый детский хоспис начал развоз продуктов по семьям, где воспитываются неизлечимо больные дети, - сообщила руководитель хосписа Ольга Труханова.

В это сложное время у хосписа нет возможности на своем транспорте развозить помощь подопечным семьям, поскольку это небезопасно будет для работников и пациентов хосписа. На помощь как всегда пришли волонтеры, причем, не только взрослые, но и подростки – Кирилл Крупнов и его команда на велосипедах быстро развезли продпакеты по городу. Также сотрудники хосписа отправляли помощь на такси, пользуясь новой услугой "доставка".

- Наши подопечные оказались в критическом положении: родители боятся выйти из дома, чтобы не "принести" вирус домой – детям с нулевым иммунитетом. Поэтому мы будем делать все, чтобы обеспечить их необходимыми продуктами и лекарствами в это сложное время. Но собственных ресурсов нам, разумеется, не хватит надолго, поэтому мы объявили сбор нескоропортящихся продуктов, средств гигиены, особенно детских подгузников 5,6,7 размеров и подростковых Seni S и M размеров, - объяснила Ольга Турханова.

Привезти помощь можно лично или передать через службу доставки или таксистов. Подъехав к хоспису, необходимо позвонить по телефонам 0 (550) 05-04-40, 0 (559) 647-457 – вас встретят.

Средства на приобретение продуктов и их доставку до подопечных можно перечислять на ЭЛСОМ-кошелек: 0559647-457 или на карту Visa: 4169 5853 4885 1543 (Olga Trukhanova).

пункт сбора: Национальное Общество Красного Полумесяца в Кыргызской Республике.

Адрес: Бульвар Эркиндик, 10 (пересекает Боконбаева)

Телефон для связи: 0 (502) 300-190, 0 (505) 300 190, 0 (312) 300 190

Красный Полумесяц Кыргызстана уже несколько недель проводил информационную кампанию по профилактике распространения короновирусной инфекции. А теперь пришло время помогать материально десяткам подопечных семей, стоящим на учете в НОКП КР.

- Мы помогаем семьям, попавшим в критическое социальное положение по самым разным причинам. Сейчас наша первоочередная задача – обеспечить их едой. Поэтому объявляем сбор нескоропортящихся продуктов питания для нуждающихся: макаронные изделия, крупы, масло, мучные изделия, консервированные продукты. Их вы можете доставить самостоятельно или отправить на такси, оплатив услугу доставки, в наш офис на Эркиндик, 10, - обратился к горожанам президент Национального общества красного полумесяца КР Азамат Баялинов.

пункт сбора: Общественно-благотворительный фонд "Руки Добра"

Адрес: Асаналиева, 68, пересекает Кочкорская ("Рабочий городок")

Телефон для связи: 0 (554) 045-122 (президент фонда Алена Конорева)

- Ежедневно наш фонд открывает двери с 13.00 до 15.00, чтобы выдать продукты питания подопечным семьям. Тем, кто не может самостоятельно добраться до нас, отправляем продпакеты по домам на такси или с автодобровольцами. Продукты принимаются в любое время на складе, который находится по соседству с офисом фонда, для этого нужно позвонить по телефону 0 (554) 045-122, - объяснила Алена Конорева.

Фонд принимает все нескоропортящиеся продукты, гигиенические и мыло-моющие средства, чистую (!) одежду и обувь по сезону.

Список будет дополняться по мере открытия пунктов сбора помощи, организованных гражданским сектором.