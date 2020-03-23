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Во благо избирателей. Депутаты ЖК решили не ехать в регионы с просвещением?

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- Оксана Гут
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С 23 по 27 марта депутаты Жогорку Кенеша, согласно принятому им же постановлению, решили не заседать комитетами и фракциями, а отправиться в регионы для проведения разъяснительных работ среди населения в целях недопущения дальнейшего распространения коронавирусной инфекции.

Как отметил на заседании палаты спикер Дастанбек Джумабеков, депутаты парламента совместно с представителями органов местного самоуправления будут проводить работу по информированию граждан о мерах по предотвращению коронавируса и обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

Редакция VB.KG решила выяснить у народных избранников, готовы ли они сами ехать в области с этой "просветительской" целью. Судя по ответам депутатов, до которых удалось дозвониться на момент публикации, они решили остаться дома. И это, думается, не худшее их решение.

"Соответствующее постановление есть, мы его приняли. Но вот я только недавно вернулась с Ошской области, была в трех районах. Поэтому больше пока никуда не поеду, учитывая обстановку. Я буду работать дома по двум законам. В регионы мы обычно едем группами и встречаемся с населением. Но сейчас не время куда-то ехать, работать с избирателями. Мы должны следовать призывам врачей и оставаться дома, ограничить контакты. Так мы в первую очередь обезопасим избирателей", - высказалась член комитета по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и регламенту ЖК Айнуру Алтыбаева.

Очень кратко на этот вопрос ответил социал-демократ Дастан Бекешев.

"Я не голосовал за это постановление. Как сейчас можно работать с избирателями? Только в режиме онлайн. Конечно, я никуда не поеду, я же не могу нарушать общие для населения рекомендации. Сейчас нужно меньше контактировать с кем-либо, в принципе… Я не знаю зачем это постановление вообще было", - сказал парламентарий.

А вот мнение депутата от "Республики – Ата-Журт" Аиды Исмаиловой.

"Я вообще все чаще с населением, и сейчас все больше с отечественными медиками, контактирую онлайн. Создаем чаты в мессенджерах, ведем переписку, решаем так вопросы. Такой диалог тоже продуктивный. Сейчас будет самой большой ошибкой, если мы все повылазим на улицы и будем контактировать со всеми. Мы видим, чем это чревато, на примере других стран мира, где уже огромное количество заразившихся из-за того, что люди не сидели дома. Поэтому необходимо лучше оповещать людей о серьезности последствий нарушения карантина", - отметила нардеп.


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URL: https://www.vb.kg/386400
Теги:
Айнуру Алтыбаева, Дастан Бекешев, Аида Исмаилова, Кыргызстан, Жогорку Кенеш, иммунопрофилактика, коронавирус, карантин
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