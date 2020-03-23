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Федерация профсоюзов просит освободить медработников от налогов

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- Виктория Гунгер
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Федерация профсоюзов Кыргызстана, отраслевые и региональные профобъединения приняли решение перечислить однодневный заработок на специально открытый Минфином КР счет для противодействия распространению коронавируса, а также приобрести и распространить работникам различных организаций, медицинских учреждений, сотрудникам правоохранительных органов защитные маски и санитайзеры. Об этом VB.KG сообщил председатель ЦК Горно-металлургического профсоюза Эльдар Таджибаев.

Он отметил, что в настоящее время мир столкнулся с серьёзным вызовом из-за распространения вируса COVID-19, последствия которого могут оказаться тяжелыми для экономики Кыргызстана. А также самым негативным образом повлиять на работников и благосостояние их семей. Совет Федерации профсоюзов Кыргызстана направил свои предложения Правительству Кыргызстана.

- В частности, обращение содержит рекомендации по вопросам повышения зарплаты медицинским работникам, освобождения их от уплаты подоходного налога и страховых взносов, утверждения пакета экономических мер и мероприятий по снижению рисков заражения на рабочих местах. Касаются они и перевода оказания госуслуг на электронный вид обслуживания, а также осуществления общественного и государственного контроля за соблюдением работодателями трудового законодательства, - отметил Таджибаев.

Председатель ЦК ГСМПК добавил, что общественные инспектора профсоюзов осуществляют контроль за соблюдением трудовых прав работников в сложившейся ситуации, обеспечением санитарно-гигиенических условий и осуществлением профилактических мероприятий на предприятиях, в том числе, по обработке и дезинфекции помещений, обеспечению средств индивидуальной защиты, медицинского обслуживания.

Полный текст обращения предлагается в документе ниже:


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URL: https://www.vb.kg/386404
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