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В Бишкек из Катара и Кувейта вернулись граждане Кыргызстана

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- Бакыт Басарбек
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Сегодня, 14 мая, в Бишкек вернулись 107 граждан Кыргызской Республики из Кувейта и Катара рейсом авиакомпании "Jazeera Airways" по маршруту "Эль-Кувейт – Доха - Бишкек". Об этом сообщает пресс-служба МИД КР.

По данным ведомства, вместе с нашими гражданами также прибыли 31 граждан Республики Казахстан, которых казахская сторона встретила в аэропорту и вывезла специальным транспортом в Республику Казахстан.

"Данный рейс был организован Министерством иностранных дел Кыргызской Республики во исполнение поручения Президента КР и Правительства КР в рамках проводимой работы по возвращению граждан Кыргызстана из иностранных государств на фоне приостановления международного авиасообщения из-за распространения пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.

Все прибывшие граждане помещены под наблюдение (обсервацию) для прохождения установленных медицинских процедур.

Работа по организации возвращения граждан Кыргызской Республики, находящихся в иностранных государствах, продолжается", - говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.


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URL: https://www.vb.kg/386405
Теги:
Катар, Кувейт, Кыргызстан, коронавирус
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