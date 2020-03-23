Режим ЧС. Ош закрыли для въезда, выезжать пока можно

В Кыргыстане временно закрыт город Ош для въезда. Об этом сообщает Республиканский штаб по борьбе с COVID-19.

Ограничение начинает действовать с сегодняшнего дня.

"В городе Ош вводятся временные ограничения на въезд граждан из других районов. Согласно распоряжению мэра Таалайбека Сарыбашова в семи местах на въезд в город установлены санитарно-карантинные посты. На данных блокпостах работают сотрудники санитарных служб, которые проводят дезинфекцию и измеряют температуру водителей", - сообщает штаб.

Горожанам рекомендовано не покидать черту города и не выходить из дома без острой необходимости.

Напомним, в Кыргызстане 22 марта объявлен режим чрезвычайной ситуации в связи с распространением коронавирусной инфекции. В республике зарегестрированы 14 случаев заражения: в Ошской, Баткенской, Джалал-Абадской областях и в Бишкеке. Один человек находится в реанимации.