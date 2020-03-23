Фото дня. Как министр ЧС навещал людей в карантине

Министр чрезвычайных ситуаций Замирбек Аскаров сегодня, 23 марта, посетил места обсервации и навестил врачей и пациентов, которые находятся в условиях закрытого карантина. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

По словам главного врача Чоро Сатарова, для граждан, находящихся в обсервации в отеле Ак-Кеме, созданы все необходимые условия, но наблюдается нехватка медицинских масок и перчаток.

По поводу нахождения граждан Кыргызстана в интернате №1 озвучивалось множество проблем: нехватка средств индивидуальной защиты, соблюдение санитарных норм в санузлах и душевых, нехватка мест для медицинского персонала и дефицит средств индивидуальной защиты. При всем этом, вопрос продовольствия и питания полностью решен.

- Эти ошибки должны быть устранены как можно скорее. Необходимо в кратчайшие сроки создать необходимые условия для медицинского персонала и граждан. Деньги выделяются, никаких проблем не должно быть, - сказал Замирбек Аскаров.

Напомним, в Кыргызстане введен режим ЧС в связи с распространением коронавирусной инфекции. У 14 человек подтвердилось заболевание. Люди, контактирующие с ними, а также граждане, прибывшие из стран с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией, помещены в карантин.