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Фото дня. Как министр ЧС навещал людей в карантине

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- Екатерина Улитина
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Министр чрезвычайных ситуаций Замирбек Аскаров сегодня, 23 марта, посетил места обсервации и навестил врачей и пациентов, которые находятся в условиях закрытого карантина. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

По словам главного врача Чоро Сатарова, для граждан, находящихся в обсервации в отеле Ак-Кеме, созданы все необходимые условия, но наблюдается нехватка медицинских масок и перчаток.

По поводу нахождения граждан Кыргызстана в интернате №1 озвучивалось множество проблем: нехватка средств индивидуальной защиты, соблюдение санитарных норм в санузлах и душевых, нехватка мест для медицинского персонала и дефицит средств индивидуальной защиты. При всем этом, вопрос продовольствия и питания полностью решен.

- Эти ошибки должны быть устранены как можно скорее. Необходимо в кратчайшие сроки создать необходимые условия для медицинского персонала и граждан. Деньги выделяются, никаких проблем не должно быть, - сказал Замирбек Аскаров.

Напомним, в Кыргызстане введен режим ЧС в связи с распространением коронавирусной инфекции. У 14 человек подтвердилось заболевание. Люди, контактирующие с ними, а также граждане, прибывшие из стран с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией, помещены в карантин.


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URL: https://www.vb.kg/386409
Теги:
МЧС, Кыргызстан, коронавирус, COVID-19, карантин
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